Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-29 Haziran'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı, 100 paket kaçak sigara ve 476 elektronik sigara ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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