Van\'da Kaçakçılık Operasyonu: 61 Şüpheli Yakalandı

Van'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 61 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12-18 Mayıs'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 13 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, tabanca, 8 tabanca fişeği, silah parçası, 8 bin 237 paket sigara, 3 bin 200 boş makaron, 295 cep telefonu aksesuarı, 151,5 kilogram açık tütün, 92 cep telefonu, 10 sim kart ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 61 şüpheli hakkında işlem yapıldı.