Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 17 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23-30 Haziran'da 13 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 1020 tabanca şarjörü, 520 kurusıkı tabanca, 155 fişek, 361 paket sigara, 33 puro, 9 cep telefonu aksesuarı ve 5 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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