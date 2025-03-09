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Van'da Kadınlar Günü Mitiği

DEM Parti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Van'da miting düzenleyerek kadın mücadelesini vurguladı.

09.03.2025 18:16
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Van'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında DEM Parti öncülüğünde miting düzenlendi.

Musa Anter Parkı önünde yapılan mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, tüm kadınların gününü kutladı.

Kadınların verdikleri mücadelelerle bugünlere geldiğini belirten Hatimoğulları, "Biz kadınlar bugüne kadar emeğimizle, dişimizle, tırnağımızla, mücadelemizle kazandığımız haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı"na değinen Hatimoğulları, şunları kaydetti:

" Türkiye'de Kürt sorununun barışçıl ve demokratik bir zeminde çözülmesi için mesajını vermiştir, çağrısını gerçekleştirmiştir. Biz de Van'dan tüm kadınlar olarak haykıralım mı? Çağrın baş göz üstünedir, çağrın başımız gözümüz üstünedir. Çağrının gereklilikleri herkesçe yerine getirildiği zaman gerçekten bu çağrı kadınlar için bir rönesanstır."

"Hiç kimse bu süreci sabote etmeye kalkmasın"

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

27 Şubat'ta tarihi bir çağrının yapıldığını anımsatan Buldan, "Bu çağrı aynı zamanda kadınlara ve gençlere yapılan bir çağrı. Hepimizin önemle sahip çıkması, sımsıkı sarılması, arzularımızı, hayallerimizi, geleceğimizi büyüteceğimiz bir çağrı. En büyük beklenti biz kadınlardan. O yüzden biz bu çağrıya sımsıkı sarılacağız, asla bırakmayacağız, etrafında kenetleneceğiz. Birlik olacağız ve bu sürece sahip çıkacağız." diye konuştu.

Bu coğrafyada yıllarca büyük acıların yaşandığını belirten Buldan, "Her birimiz canlarımızı, sevdiklerimizi, evlatlarımızı kaybettik. Artık toprağın altına evlatlarımız, çocuklarımız, sevdiklerimiz girmesin. O yüzden hiç kimse bu süreci sabote etmeye kalkmasın, yanlış yapmasın, yanlış düşünmesin, yanlış bir karar almasın. Biz demokratik siyasetin önünün açılması için yıllardır büyük bir mücadele verdik. Bu süreçle demokratik siyasetin önü, kapısı, yolu, ardına kadar açılmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte herkesin hassasiyet göstermek zorunda olduğunu vurgulayan Buldan, "Ne bir Kürt'ün ne de bir Türk'ün canını yitirmemesi gereken bir süreçteyiz. Türk'üyle, Kürt'üyle el ele, omuz omuza bu sürece destek vermek, bu süreci bir barış sürecine evirtmek zorundayız." dedi.

Mitinge, DEM Parti'nin bölge milletvekilleri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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