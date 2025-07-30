Van'da Kadınlar Meslek Ediniyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kurslara katılan 250 kadın, hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde el sanatları, hazır giyim, aşçılık, pastacılık, iğne oyası, spor ve kuaförlük kursları açıldı.

Kurslara katılan 250 kadın, hem mesleğin inceliklerini öğreniyor hem de ürettikleri ürünleri satarak ekonomik kazanç elde ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı kurs koordinatörü Emine Öntürk, AA muhabirine, kadınları yeteneklerine ve isteklerine göre kurslara yönlendiklerini söyledi.

Kadınlara iş olanakları da sağladıklarını belirten Öntürk, "Kadınlarımızın başvurularına göre kurs açıyoruz. Meslek edinme kurslarımıza yoğun ilgi oluyor. Kursiyerlerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra belgelerini almaya hak kazanıyor. Daha sonra bu belgeyle iş yeri açabiliyorlar. Kadınlarımızı iş alanında destekliyoruz. Her zaman onların yanlarındayız." dedi.

Kursa üç ay önce başlayan Nubar Balican ise "Hocalarımızın desteğiyle tel kırma, örgü ve iğne oyası yapıyoruz. Sipariş alarak satış gerçekleştiriyoruz. Burada aile gibiyiz, arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçiriyoruz. Kurs sayesinde günün sorunlarından bir nebze de uzaklaşıyoruz." diye konuştu.

Kurs sayesinde aile ekonomisine katkı sağladığını anlatan 63 yaşındaki kursiyer Şerife Karabulut da "Burada kızlarımın çeyizlerini hazırladım. Kanaviçe, çanta ve tel kırma örgü yapıyorum. Kursu açan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.