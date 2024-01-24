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Van'da Kar Manzaraları

Van'da dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışıyla birlikte tüm şehir beyaza büründü, yüzlerce mahalle yolu ulaşıma kapandı. Parklarda ve bahçelerde doyumsuz kış manzaraları oluştu.

Van\'da Kar Manzaraları
24.01.2024 - 22:27,  Güncelleme: 22:30
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Van'da kar manzaraları böyle görüntülendi

VAN - Van'da dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı geriye kartpostallık görüntüler bıraktı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Van'da da hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı ile birlikte tüm şehir beyaza büründü, yüzlerce mahalle yolu ulaşıma kapandı. Vanlılar 1.5 haftasın ardından güne kar yağışı ile uyandı. Karla birlikte gelen zorlukların yanı sıra kış aylarının güzel görüntüleri ortaya çıktı. Parklarda ve bahçelerde doyumsuz kış manzaraları oluştu. İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi bahçesinde enstrüman çalan sanatçıların heykelleri ile parklardaki karlı ağaçlar kartpostallık görüntü bıraktı.

Kaynak: İHA
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