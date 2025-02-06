Van\'da Kar Sebebiyle Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

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Van'ın kırsal mahallelerinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlardaki öğrenci ve vatandaşlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin kırsal bölgelerinde kar ve yoğun tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Çaldıran ilçesi Beydoğan Mahallesi'nde taşımalı eğitim gören öğrencilerin bulunduğu iki minibüs, Yücelen Mahallesi Çilli mezrası yolunda tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Servis şoförlerinin yardım istemesi üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Çaldıran Şantiye Şefliği ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından öğrenciler, bulundukları yerden kurtarılarak evlerine ulaştırıldı.

İlçelerden Gürpınar'ın Doluçıkın ve Çatak'ın Sırmalı mahallelerinde mahsur kalan otomobil ve kamyonettekiler de ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.