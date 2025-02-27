Van\'da Kar ve Sis Ulaşımı Zorlaştırdı

Güncel

Van'da kar yağışı ve yoğun sis

VAN - Van'da, öğlen saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiledi.

Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi ve Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğunayazıt ilçesi yolu üzerinde bulunan Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yaklaşık 50 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, gün boyu Kurubaş Gedi bölgesinde trafiğin aksamaması için çalışma yürüttü.