Van\'da Kar Yağışı 264 Yerleşim Yerini Ulaşıma Kapattı

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VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 264 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van'da dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20 santimetreye kadar ulaşırken, kardan dolayı kent genelinde 82 mahalle ve 182 mezra yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yerleşim yeri yollarını açmak için çalışma başlattı.