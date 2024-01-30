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Van'da kar yağışı: 61 yol kapandı - Son Dakika
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Van'da kar yağışı: 61 yol kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van şehir merkezinde gece saatlerinde yağmaya başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Bahçesaray'da 7, Başkale'de 7, Çatak'ta 16, Erciş'te 1, Gevaş'ta 13 ve Gürpınar ilçesinde ise 17 olmak üzere toplam 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olmasının tahmin edildiğini belirten Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla yer yer pus ve sis hadisesi konusunda uyarılarını yineledi. Yazın kuraklığın yaşanmaması için kar yağışının zirai açıdan önemli olduğunu ifade eden Mehmet Emin İnan isimli vatandaş, yağışların geçen yıla oranla bu sene nispeten iyi olduğunu söyledi.

Van\'da kar yağışı: 61 yol kapandı
30.01.2024 - 00:11,
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Van'da kar yağışı: 61 yol kapandı

VAN - Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van şehir merkezinde gece saatlerinde yağmaya başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Bahçesaray'da 7, Başkale'de 7, Çatak'ta 16, Erciş'te 1, Gevaş'ta 13 ve Gürpınar ilçesinde ise 17 olmak üzere toplam 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olmasının tahmin edildiğini belirten Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla yer yer pus ve sis hadisesi konusunda uyarılarını yineledi.

Yazın kuraklığın yaşanmaması için kar yağışının zirai açıdan önemli olduğunu ifade eden Mehmet Emin İnan isimli vatandaş, yağışların geçen yıla oranla bu sene nispeten iyi olduğunu söyledi.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İHA
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