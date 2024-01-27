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Van'da Kar Yağışı Besicileri Mutlu Ediyor - Son Dakika
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Van'da Kar Yağışı Besicileri Mutlu Ediyor

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı yüksek rakımlı mahallelerde metrelerce yağan kar, hayvancılık yapan besicileri zorlasa da yağışların artması onları mutlu ediyor. Besiciler, karla kaplı arazilerde hayvanlarına yem taşıyıp bakımlarını yaparken, kar yağışının su ve ot bolluğunu sağlamasıyla memnuniyetlerini dile getiriyor.

Van\'da Kar Yağışı Besicileri Mutlu Ediyor
27.01.2024 - 11:25,
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Van'da özellikle kırsal bölgelerde metrelerce yağan kar, hayvancılık yapanların işini zorlaştırsa da yağışların geçen yıla oranla artması besicileri mutlu ediyor.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Gürpınar ilçesine bağlı yüksek rakımlı mahallelerde, son günlerde etkili olan yağışla kar kalınlığı yer yer bir metreyi buluyor.

Bölgede hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan besiciler, kışın tüm zorluklarına göğüs gererek hayvanlarına bakıyor.

İlçeye 85 kilometre mesafedeki Çepkenli ve Topçudeğirmeni mahallelerinde günün ilk ışıklarıyla işe koyulan besiciler, karla kaplı arazilerde daha önce istifledikleri otu, at ve eşeklere bağladıkları kızaklarla taşıyıp ezdikleri karın üzerine sererek hayvanlarını yemliyor.

Kış boyunca ağıllarda kalan hayvanların sağlığıyla da yakından ilgilenen, tedavilerini yaptıran besiciler, havanın güzel olduğu günlerde dışarıda bakımını yaptıkları hayvanları oluşturdukları patika yoldan tekrar ağıllara götürüyor.

Kar nedeniyle işleri zorlaşan besiciler, yağışlar sayesinde yazın hem su hem de ot bolluğunun yaşanacak olmasından mutluluk duyuyor.

"Bizi en çok soğuk hava etkiliyor"

İlçede 20 yıldır besicilik yapan Mahir Yücel, tek geçim kaynaklarının hayvanlar olduğunu söyledi.

Mahallede 2 oğluyla gün boyunca hayvanların bakımını yaptıklarını anlatan Yücel, "Sabah namazıyla mesaimize başlıyoruz. Günde 2 kez ot veriyoruz. Hasta olan koyunlarımızın tedavisini yapıyoruz. Zaman zaman rüzgar esiyor, kar yağıyor ve bu durum bizi çok zorluyor. Bazen göz gözü görmüyor. Yol kapanınca zorlanıyoruz ama bizi en çok soğuk hava etkiliyor. Kar ne kadar yağsa o kadar güzel ama soğuk hava çok zarar veriyor." diye konuştu.

Kar yağışının bu yıl arttığını ve bu durumdan memnun olduklarını belirten Yücel, "Geçen sene kar yağmadığı için sıkıntı yaşadık. Yaz çok kurak geçti. Bazı besiciler hayvanlarını satmak zorunda kaldı. Hayvan hastalıkları baş gösterdi. Su yoktu. Bu sene çok iyi geçiyor. Allah'a şükür iyi kar yağdı. Kar yağınca hayvan da toprak da sağlıklı oluyor. Su bolluğu yaşanıyor. Bu nedenle karın yağması bizi mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

Besicilerden Yusuf Şeker ise yazın biçtikleri otu hayvanlara verdiklerini dile getirerek, "Gün boyunca kar üzerinde hayvanları yemliyoruz. Bu işte en büyük destekçilerimiz at ve eşeklerdir. Günümüz hayvanlarımıza bakmakla geçiyor. Bu yıl iyi kar yağdı. Biraz zorlanıyoruz ama kar yağması bizim için iyi." dedi.

Kaynak: AA
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