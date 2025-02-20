Van'da akşam saatlerinde kar etkili oldu.
Kentte günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava, yerini kara bıraktı.
Akşam saatlerinde bastıran kar nedeniyle kent beyaza büründü.
Kar nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları ekipleri, Van- Hakkari kara yolunun Kurubaş Geçidi'nde tuzlama çalışması yaptı.
Belediye ekipleri de yüksek kesimlerde yolu kapanan yerleşim yerlerinde karla mücadele çalışması yürüttü.
Olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdüreceği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Van'da Kar Yağışı Etkili Oluyor - Son Dakika
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