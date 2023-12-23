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Van'da kar yağışı nedeniyle maç ertelendi - Son Dakika
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Van'da kar yağışı nedeniyle maç ertelendi

Van'da başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, Vanspor FK'nın Bursaspor maçı da pazartesi gününe ertelendi.

23.12.2023 - 20:48,  Güncelleme: 20:51
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VAN kent merkezinde başlayan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağışa ve tipiye hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. TFF, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Vanspor FK'nın yarın kendi sahasında karşılaşacağı Bursaspor maçı ise kar nedeniyle pazartesi gününe ertelendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van ve ilçelerinde akşam saatlerinde kar başladı. Şehir merkezinde 7 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaştı. Kar ve tipinin etkili olduğu Van- Hakkari karayolundaki Güzeldere geçidinde de sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, yağış ile birlikte etkili olan tipi nedeniyle güçlükle yürüyebildi.

Öte yandan, TFF, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Vanspor FK'nın yarın kendi sahasında karşılaşacağı Bursaspor maçının yağış nedeniyle pazartesi günü saat 14.00'e ertelendiği duyuruldu. (DHA)

Van\'da kar yağışı nedeniyle maç ertelendi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Van'da kar yağışı nedeniyle maç ertelendi - Son Dakika
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