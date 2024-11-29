Van'da Kar Yağışının Ardından Kapalı Yollar Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
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Van'da Kar Yağışının Ardından Kapalı Yollar Ulaşıma Açıldı

Van\'da Kar Yağışının Ardından Kapalı Yollar Ulaşıma Açıldı

Van'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 158 mahalle ve mezra yolu, Büyükşehir Belediyesi'nin 270 araç ve 618 personeliyle yürüttüğü çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

29.11.2024 11:48  Güncelleme: 11:50
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VAN'da kar yağışı sonrası kapanan 158 mahalle ve mezra yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Van'da 3 gün önce etkili olan kar yağışı sonrası 60 mahalle ve 98 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 270 araç ve 618 personelle yürütülen çalışmalarda, kapalı olan mahalle ve mezra yollarının tümü ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA

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