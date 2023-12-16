 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Van'ın Muradiye ilçesinde kar temizleme çalışması yürüten Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülerin güvenliği için kar temizleme çalışmalarına başladı. Ayrıca, Gevaş Töreli Mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar başlatıldı.

Van\'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
16.12.2023 - 23:22,
Abone Ol

Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

VAN - Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van'ın Muradiye ilçesinde kar temizleme çalışması yürütüyor.

Van şehir merkezinde hafta başından buyana belli aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Muradiye ilçesi sınırları içerisinde kurulan hava radar üssü yoluna yağan kar yaklaşık 60 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla birlikte Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin yolda kalmaması için sabahın erken saatlerinde bölgeye giderek kar temizleme çalışması başlattı.

Öte yandan yağan kar yağışı nedeniyle kapanan Gevaş Töreli Mahalle yolunun ise ulaşıma açılması için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Muradiye, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16
El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:59
İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
19:00
Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31
Dili sürçen Devlet Bahçeli 'mefhum' kelimesini bir türlü söyleyemedi Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi

Son Dakika
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:59 İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
19:00 Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31 Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:47 Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 23:26:13. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement