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Van'da Karla Mücadele Ekipleri Hastaları Hastanelere Ulaştırdı - Son Dakika
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Van'da Karla Mücadele Ekipleri Hastaları Hastanelere Ulaştırdı

Van'da kardan kapanan mahallelerde rahatsızlanan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu hastanelere ulaştırıldı. Belediye ekipleri, kapanan yolları açarak sağlık görevlilerinin hastalara ulaşmasını sağlıyor. Van'ın farklı ilçelerinde yaşanan olaylarda, karla mücadele ekipleri ambulansları kurtardı ve hastaların sağlık kuruluşlarına sevk edilmesini sağladı.

Van\'da Karla Mücadele Ekipleri Hastaları Hastanelere Ulaştırdı
14.01.2024 - 11:47,
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Van'da yolu kardan kapanan mahallelerde rahatsızlanan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu hastanelere ulaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte 2 gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma yürüten ekipler, sağlık görevlilerinin hastalara ulaşmasına da yardımcı oluyor.

Gelen ihbarlar üzerine sağlık görevlileriyle harekete geçen ekipler, kapanan yolları açarak hastaların sağlık kuruluşlarına sevk edilmesini sağlıyor.

Bahçesaray ilçesinde, yolu kardan kapanan Çatbayır Mahallesi'nde rahatsızlanan 42 yaşındaki muhtar Eyüp Kayan, 112 Acil Sağlık ve belediye karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu evinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Çatak ilçesi Dalbastı Mahallesi'nde ise rahatsızlanan hamile kadının yakınları ekiplerden yardım istedi.

Bunun üzerine mahalleye yönlendirilen ekipler, kısa sürede yolu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Muradiye ilçesi Beydağı Mahallesi'nde ise hasta kurtarmaya giden ambulans, kardan dolayı yoldan çıktı. Ekiplere haber verilmesi üzerine bölgeye giden karla mücadele ekipleri, ambulansı bulunduğu yerden kurtardı.

Kaynak: AA
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