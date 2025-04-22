Van'da Kaza, 2 Savcı Görevli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazayla ilgili 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.
Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Van- Hakkari kara yolunda yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Hepimizi derinden üzen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Tedavi altına alınan yaralı vatandaşlarımızın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."
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