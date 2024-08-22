Van\'da kırtasiyeler denetlendi

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Van'da, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinin satıldığı iş yerlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın ve beraberindeki ekipler, İpekyolu ilçesindeki kırtasiyeleri denetledi.

Satılan ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol eden, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürün güvenliğine ilişkin incelemelerde de bulundu.

Ayaydın da denetimlerde ürünleri kontrol etti, firma yetkililerini bilgilendirdi.