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Van'da Kitap Dağıtım Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Van'da Kitap Dağıtım Programı Gerçekleştirildi

Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan yeni kitaplar, okul idarecileri ve kütüphane yetkililerine teslim edildi. Programda 7 bin 250 kitap okullara dağıtıldı.

Van\'da Kitap Dağıtım Programı Gerçekleştirildi
03.01.2024 - 11:20,
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Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan yeni kitaplar, okul idarecileri ve kütüphane yetkililerine teslim edildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın katılımıyla il halk kütüphaneleri, üniversite ve liselerin kütüphanelerine kitap dağıtım programı düzenlendi.

Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesindeki program, Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin konseri ile başladı.

Burada konuşan Balcı, kitap okumanın önemli, anlamlı ve gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri için en güzel işlerden biri olduğunu söyledi.

Bu anlamda devletin ve milletin imkanlarını gençler ve çocuklar için kullanmaktan çekinmediklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Van'da okuma kültürünün yaygınlaştırılması için çok güzel işler yapıldı. Öğretmenlere, öğrencilere, projeyi yürüten, destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bu kapsamda 3 milyon kitabı Van'ımıza kazandırdık. Okul kütüphaneleri, halk kütüphaneleri, KYK yurtları, aile destek merkezleri gibi birçok kuruma kitap aldık. 300 okulumuza kütüphane yaptık. İlçelerimize 11 bebek-çocuk kütüphanesi yapıyoruz. Yeni bir il halk kütüphanesi ve çocuk kütüphanesi inşa ediyoruz."

İlçelerdeki halk kütüphanelerinde kitap sayısını 400 bine yükselttiklerini ifade eden Balcı, "Okullarda her gün 1 saat kitap okunuyor. Bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Çünkü kitap okumak zihinsel ve ruhsal gelişimin yanında akademik başarıya da büyük katkı sağlıyor. Bu yüzden gençlerimiz ve çocuklarımız hayallerini gerçekleştirmek için, kendilerine yatırım yapmak için kitap okumalı." diye konuştu.

Programda temsili olarak 7 bin 250 kitap okulların idarecilerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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