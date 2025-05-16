Van'da Kur'an Kursu Kapanış Programı

Van Başkale ilçesinde Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Yeni Mahalle'deki kreşte gerçekleştirilen programda 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi.

Öğrencilerin mutluluklarına ortak olan Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, öğrencilerle pasta kesti.

Eğitimlerini tamamlayan öğrencilere başarı dileyen Erdoğan, "Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle donanmış bir şekilde yetişmesine katkı sağlayan ve bu anlamlı etkinlikte emeği geçen hocalarımıza ve velilerimize teşekkür ederim." dedi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Koçak, İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan, İlçe Müftüsü İbrahim Demir ve veliler katıldı.