Van'da Kuşlara Şefkatle Bakan Esnaf - Son Dakika
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Van'da Kuşlara Şefkatle Bakan Esnaf

Van'ın İpekyolu ilçesinde eski buğday pazarından kalan güvercinlere 20 yıldır bakan Mevlüt İzci, kar yağışında kuşları beslemek için park alanına buğday serpti. İzci, hayırseverlerin desteğiyle kuşların yaşamlarını sürdürmesine katkıda bulunuyor.

22.03.2025 14:09
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- ÖZEL) Van'da binlerce güvercini besleyen esnaf, kuşlara çocukları gibi bakıyor

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesindeki Ahmed-i Hani Kültür Parkı çevresinde, eski buğday pazarının alışkanlığını sürdüren binlerce güvercin, yıllar sonra bile bölgeden ayrılmıyor.

Eski buğday pazarının yıkılmasının ardından aç kalan binlerce güvercine 20 yıldır sahip çıkan Mevlüt İzci, kuşlara adeta çocukları gibi bakıyor. Güvercinlere olan ilgisi nedeniyle belediye tarafından kuş yemleme alanı sorumlusu olarak görevlendirilen İzci, hem kuşları besliyor hem de onları her türlü tehlikeden koruyor.

Bugün etkili olan kar yağışıyla birlikte çatılarda toplanan binlerce kuş, İzci'nin park alanına serptiği buğdayın ardından alana kondu. Yem için parka akın eden güvercinlerin uçuşu, adeta görsel bir şölen oluşturdu.

"Parkın en güzel yanı bu kuşlardır"

İHA muhabirine konuşan kuş yemleme alanı sorumlusu Mevlüt İzci, uzun yıllardır parka gelen kuşlarla ilgilendiğini belirterek, özellikle kış aylarında kuşların yiyecek bulmakta zorlandığını ifade etti. İzci, "Hayırsever vatandaşların yem yardımları sayesinde kuşları bugüne kadar besledik. Bu yüzden bölgeden ayrılmadan yaşamlarını sürdürüyorlar. Vatandaşların da parka gelip bu hayvanlara sahip çıkmasını istiyoruz. Parkın en güzel yanı bu kuşlardır. Çatılarda ve parkta duran kuşlar bizler için bir güzelliktir. Bugün yağan karla birlikte manzara daha da güzel oldu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van'da Kuşlara Şefkatle Bakan Esnaf - Son Dakika

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