Van'da Mevlit Kandili Coşkusu

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Van'da vatandaşlar Mevlit Kandili'nde camilere akın etti

VAN - Vanlılar. Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili dolayısıyla camilere akın etti.

Tüm İslam topluluklarında olduğu gibi Van'da da İl Müftülüğü tarafından Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in dünyaya teşrif etmesinin yıldönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi. Mevlit Kandili dolayısıyla kentin en büyük camilerinden olan Ulu Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda; mevlit okundu, ilahiler seslendirildi, salavatlar getirildi ve namaz kılınarak dualar edildi.

Camide gecenin önemine ilişkin vaaz veren İpekyolu ilçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu Bu gece alemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği gece olduğunu belirtti. Tavlaşoğlu, peygamberlerin insanlık için rehber olduğunu söyledi.