Van\'da Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Van'ın Muradiye ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 2 kuru kayısı çuvalına gizlenmiş 1490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, jandarma ekiplerince yol kontrolü esnasında bir minibüs durduruldu.

Minibüste yapılan aramalarda 2 çuval kuru kayısı çuvalında 1490 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.