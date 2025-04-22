Van'da Normal Doğum Teşviki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da Normal Doğum Teşviki

Van\'da Normal Doğum Teşviki

Ebeler, Van'da anne adaylarını bilgilendirerek normal doğum oranlarını artırmayı hedefliyor.

22.04.2025 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da görev yapan ebeler, hastanelerde yürüttükleri bilgilendirme faaliyetleriyle anne adaylarının doğum sırasındaki korkularını yenmelerine yardımcı oluyor.

İl Sağlık Müdürlüğü, "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında normal doğum oranlarının artırılmasına yönelik çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda kentteki hastanelerden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen ebeler, doğum becerilerinin geliştirilmesi ile anne ve bebek sağlığı konusunda bilgilendiriliyor.

Alanında uzman sağlık çalışanları tarafından verilen eğitimleri tamamlayan ebeler, görevli oldukları hastanelerde kurulan stantlarda anne adaylarına broşür dağıtıyor, normal doğumla ilgili bilimsel bilgileri anlatıyor.

Katıldıkları doğumlarda annelerin en mutlu anlarına tanıklık eden ebeler, onlara doğum sonrası bebek bakımıyla ilgili bilgiler de aktarıyor.

"Normal doğuma teşvik etmeyi ve doğurganlık oranını artırmayı hedefliyoruz"

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, AA muhabirine, Van'da ekim ayından bu yana yürüttükleri çalışmayla normal doğum oranının arttığını ve sezaryen doğumun azaldığını söyledi.

Bu hafta 13 ilçeden 43 ebeye eğitim verdiklerini belirten Tosun, "Bu eğitimlerle ebelerimiz ile gebelerimizi buluşturuyoruz. Normal doğum oranlarını artırmayı, kadınları normal doğuma teşvik etmeyi hedefliyoruz. Ülkemizde sezaryen yüzde 50, primer sezaryen ise yüzde 25 civarlarında seyrediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sezaryen oranının yüzde 10-15 civarında olmasını hedef olarak gösteriyor." diye konuştu.

Pandemi sonrası ülke genelinde sezaryen oranının ciddi anlamda yükseldiğine dikkati çeken Tosun, şunları kaydetti:

"Gebe okulları, gebe sınıfları, ebe poliklinikleri ve hastanelerimize başvuran her gebemizi, eğitimcilerimizle buluşturuyoruz. Gebemizin, neden normal doğum istemediğini öğrendikten sonra ekiplerimiz aldıkları eğitimler doğrultusunda gebemizi bilgilendiriyor, anne adaylarının normal doğuma dair korkularını yenmesine yardımcı oluyor. Verilen eğitimler sonucunda ilimizde sezaryen ve primer sezaryen oranlarında düşüş, normal doğumlarda ise artış gözlemleniyor. Özellikle mart ayında, kamu, üniversite ve özel hastanelerde sezaryen doğum oranları düştü. Önümüzdeki süreçte DSÖ'nün önerdiği yüzde 15 oranının altına inmek istiyoruz. Hedefimiz normal doğum oranını yakalamak, doğurganlığı ve genç nüfusu artırmak."

"Tıbbi gerekçeler dışında sezaryeni önermiyoruz"

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Emine Gülçin Ay ise gebelere ve sağlık çalışanlarına farkındalık eğitimi verdiklerini belirterek, "Tıbbi gerekçeler dışında sezaryeni önermiyoruz. Bu kapsamda hastanelerimizde faaliyetler yürütüyoruz. Tüm ebelere bu eğitimleri vereceğiz. Ebelerimizin bu süreçte daha aktif rol alması ve sorumluluk üstlenmesini istiyoruz." dedi.

Ebe Rüveyda Geyik de hamile kadınları normal doğuma teşvik ederken hem bilgilendirdiklerini hem de duygusal destek verdiklerini ifade etti.

Amaçlarının normal doğum oranını artırmak olduğunu belirten Geyik, "Gebelerimizin güvenli şekilde doğum yapabilmeleri için o ortamı sağlamak, korkularını yenmelerine yardımcı olmak ve kendilerini ifade etmeleri için alan yaratmak bizim için önceliklidir. Normal doğuma teşvik etmek için en önemli araçlardan birisi duygusal destektir. Burada gebelerimize normal doğumla ilgili bilimsel bilgiler verirken aynı zamanda duygusal ihtiyaçlarını da göz ardı etmiyoruz. Her zaman gebelerimizin yanındayız." şeklinde konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Normal Doğum, Eğitim, Sağlık, Güncel, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Normal Doğum Teşviki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem

15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
15:11 Ortalığı karıştıran davet Şara’yı tutuklamak istediler Ortalığı karıştıran davet! Şara'yı tutuklamak istediler
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
22:49 Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
22:38 Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 16:24:27. #7.12#
SON DAKİKA: Van'da Normal Doğum Teşviki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement