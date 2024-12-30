Van'da Öğrenciler İhtiyaç Sahipleri İçin Elbise Dikiyor

Güncel

Van'da moda tasarım öğrencileri ihtiyaç sahibi olanlar için dikiyorlar

VAN - Van'daki Vestel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü öğrencileri, ihtiyaç sahibi olanlar için elbiseye dikiyorlar.

İpekyolu ilçesine bağlı Vestel Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören moda tasarım öğrencileri, ihtiyaç sahibi olanlar için elbise dikiyor. Bir yandan eğitim alan bir yandan da meslek öğrenen öğrenciler, öğrendiklerini ihtiyaç sahibi olanlar için değerlendiriyorlar. Temin ettikleri kumaşları elbiseye dönüştüren öğrenciler, bu elbiseleri sevgi evleri veya huzur evlerinde kalanlara ya da okullarda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere veriyor.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Moda Tasarım Bölümü Öğretmeni Hacer Gündağ; 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf olmak üzere alanlarında 100'e yakın öğrencinin bulunduğunu ifade ederek, "Alanımızda daha çok tekstile yönelik eğitimler veriliyor. Moda tasarım adı altında tasarımdan tekstil mühendisliğine kadar meslekler edindiriyoruz" dedi.

Okulda sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi olanlar için elbise diktiklerini belirten Gündağ, "Kumaşları öğrenciler tedarik ediyorlar. Durumu iyi olmayan öğrencilerimize de biz destek sağlıyoruz. Burada çıkan elbiseler genellikle sevgi evlerine, huzur evlerine veya bazı okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin bu proje sayesinde yardımseverlik duygusunu kazandıklarını aktaran Gündağ, "Hem yardımı alanlar hem de öğrencilerimiz mutlu oluyorlar ve öğrencilerimiz gelecekteki projelerde de yer almak istiyorlar" diye konuştu.

Projede yer alan öğrenciler ise ihtiyaç sahibi olanlar için bir şeyler üretmenin kendilerini mutlu ettiğini söylediler.

(ATL-MSA-Y)