Van\'da Öğretmenler 30 Ağustos Zafer Bayramı İçin Bisiklet Turu Düzenledi

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Van'da öğretmenler, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında bisiklet turu düzenledi.

Öğretmenler Bisiklet Topluluğunca düzenlenen etkinlik için Valilik bahçesinde bir araya gelen katılımcılar, Van Kalesi'ne kadar pedal çevirdi.

Topluluk Başkanı Hakan Durğun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşku içinde kutlamak amacıyla bisiklet etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe 60 kişinin katıldığını belirten Durğun, "Etkinlik, bugünün anlam ve önemini vurgulamak, toplumsal dayanışmayı teşvik etmek ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla yapıldı. Hem katılımcılar hem de izleyiciler için keyifli bir deneyim oldu." dedi.