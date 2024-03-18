Van\'da Operasyonda 88 Kilogram Altın ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 88 kilogram külçe altın, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel ve 30 taş obje ile gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-17 Mart'ta il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışmalar yürüttü.
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı 88 kilogram külçe altın, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel, 30 taş obje, 250 paket sigara, 113 elektronik sigara, 40 puro, tabanca, kurusıkı tabanca, tabanca şarjörü, kurusıkı tabanca şarjörü ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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