Van\'da Otomobil Gole Devrildi, 2 Yaralı

Van'da kontrolden çıkan otomobilin göle devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, virajı alamayarak Sıhke Gölü'ne devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araçta hafif yaralanan 2 kişi, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başardı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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