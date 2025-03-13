Van'da Sazlık Alanda Çıkan Yangın Korkuttu

Van'da sazlık alanda yangın

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinin Van Gölü sahilindeki sazlık alanda çıkan yangın korkuttu.

İpekyolu ilçesi Van Kalesi'nin batı kısmındaki Van Gölü sahilindeki sazlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği'nden 2 araç ve Doğa Koruma Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bir çok kuş türünün bulunduğu alandaki yangının batalık olan büyük bir bölümü kendiğinden sönerken geri kalanı ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.