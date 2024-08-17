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Van'da serinleten yağmur

VAN - Van'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, havayı serinletti.

Tüm yurtta olduğu gibi Van'da da hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkması sonucu sıcaktan bunalan vatandaşlar, akşam yağan sağanak yağışı sonrası serinlediler. Yağan sağanak ve dolu akabinde devam eden yağış Vanı ve vatandaşları serinletti. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ATM önlerine sığınmakta çareyi buldu.