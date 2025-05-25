Van\'da Şimşek Şöleni

Van'da şimşeklerin bulutlarla dansı

VAN - Van'ın Özalp ilçesine dün gece aralıklarla sağanak yağış etkili olurken, bulutlar arasından kendini gösteren şimşeklerin dansı görenleri hayran bıraktı.

Özalp ilçesinde dün sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışın akşam saatlerinde de devam etmesiyle bulutların arasından kendini gösteren şimşeklerin görsel şölenine sahne oldu. Peş peşe çakan şimşekler, geceyi aydınlatarak görsel bir şölen oluşturdu.