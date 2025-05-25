Van'da şimşeklerin bulutlarla dansı
VAN - Van'ın Özalp ilçesine dün gece aralıklarla sağanak yağış etkili olurken, bulutlar arasından kendini gösteren şimşeklerin dansı görenleri hayran bıraktı.
Özalp ilçesinde dün sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışın akşam saatlerinde de devam etmesiyle bulutların arasından kendini gösteren şimşeklerin görsel şölenine sahne oldu. Peş peşe çakan şimşekler, geceyi aydınlatarak görsel bir şölen oluşturdu.
Son Dakika › Güncel › Van'da Şimşek Şöleni - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?