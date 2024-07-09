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Van'da şimşekler geceyi aydınlattı

VAN - Van'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarılarının ardından Van'da dün gece etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı. Aralıklarla etkili olan yağış bir süre sonra son buldu. Öğleden sonra şiddetini artıran yağışın yanı sıra gökyüzünde parlayan şimşekler de Van'ı adeta aydınlattı.