Van'da Sözleşmeli Personelin Davasında Yürütmeyi Durdurma Kararı - Son Dakika
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Van'da Sözleşmeli Personelin Davasında Yürütmeyi Durdurma Kararı

Van\'da Sözleşmeli Personelin Davasında Yürütmeyi Durdurma Kararı

İpekyolu Belediyesi'nde sözleşmelerin yenilenmemesi üzerine açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurdu.

31.12.2024 17:18
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Van'da, İpekyolu Belediyesi tarafından iş sözleşmesinin yenilenmeyeceği tebliğ edilen personelin açtığı davada "yürütmeyi durdurma" kararı verildi.

Avukat Cihat Demir, AA muhabirine, bazı belediye çalışanlarına 31 Aralık 2024 itibarıyla sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair tebliğ gittiğini söyledi.

İpekyolu Belediyesinde "sözleşmeli aday memur" statüsünde görev yapan müvekkili S.İ'ye de tebliğ yapıldığını belirten Demir, bunun üzerine "işlemin iptali" ve "yürütmenin durdurulması" talebiyle Van 5. İdare Mahkemesine dava açtıklarını bildirdi.

Mahkemenin müvekkilinin lehine karar verdiğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Sözleşmelerin yenilenmemesi, özellikle memur statüsüne geçmeye hak kazanacak personeller için iş güvencelerinin sona ermesi anlamını taşıyor. Bu nedenle kararın çalışanlar açısından telafisi güç zararlar doğuracağı gerekçesiyle işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talepli davalarımızı açtık. Van 5. İdare Mahkemesi, eğitmen kadrosunda bulunan ve sözleşmeli olarak görev yapan müvekkil açısından söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağını belirterek bu kararı verdi."

Demir, bu kararın sözleşmeli çalışanların haklarının korunması adına emsal olacağına işaret ederek, "İdarenin 7 gün içinde itiraz hakkı var. İtirazı inceleyecek merci de İstinaf Mahkemesi'dir. Temennimiz hiçbir sözleşmeli personelin sözleşmelerinin feshedilmemesi. Nihayetinde sözleşmeli personeller, aday memur statüsündedirler. Sözleşmelerinin yenilenmemesi durumunda aday memurluk statüsünü kaybedeler. Biz de bunları dava dilekçelerimizde özellikle belirttik. Mahkeme de böyle bir karar verdi. İdarenin bu kararı uygulayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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