Van'da Terör Operasyonu: 2 Tutuklama

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Van'da jandarma ekiplerince geçen ay düzenlenen terör operasyonlarında yakalanan 34 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 1-30 Eylül tarihleri arasında yapılan 763 operasyonda, 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, gözaltına alınan 34 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Operasyonlarda piyade tüfeği, 3 el bombası, 143 fişek, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.