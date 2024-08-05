Van'da Uyuşturucu Operasyonunda 44 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1-31 Temmuz'da yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 40 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 33 kilo 255 gram sentetik uyuşturucu, 14 kilo 179 gram esrar, 3 gram afyon sakızı, 1 gram eroin, 7 gram toz esrar, 56 sentetik ecza ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 44 şüpheliden 7'si tutuklandı.
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