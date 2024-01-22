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Van'da yiyecek arayan kurt sürüsü böyle görüntülendi - Son Dakika
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Van'da yiyecek arayan kurt sürüsü böyle görüntülendi

Van'ın Gürpınar ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmak için mahalle yakınına inen kurt sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gürpınar ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Şamanıs bölgesinde yaklaşık 10 kurt görüldü. Aç oldukları tahmin edilen kurt sürüsü, yerleşim alanına kadar indi. O sırada seyir halinde olan bir kamyon sürücüsü karşılaştığı kurt sürüsünü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, karlı alanda iki grup halinde yürüyen kurt sürüsünün dağlık alana doğru gittiği görülüyor. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Gürpınar bölgesinde son zamanlarda kurt sürüleri ile tilki ve ayıların şehir merkezine doğru indiklerini tespit ettiklerini belirtti. Vatandaşların telef olan hayvanlarının leşlerini yerleşim yerine yakın yerlere atmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Prof. Dr. Aslan, 'Kurtlar bu durumda yiyeceğe doğru gelmektedir. Yaban hayvanları zor durumda kaldıkları zaman kolay yiyecek temin edebilecekleri yerleri tercih ederler. Bunun için akarsulara ve yaşam alanlarına yakın çöplüklere doğru inerler. Ayrıca yırtıcıların avladığı hayvanlar da şehir merkezine yakın gelirse yine bunların peşinden gelirler. Kendi hayvanlarımızı kontrol altında tuttuğumuz zaman bu hayvanlar bu bölgelere gelmez. Bu yüzden vatandaşlara ikazımız; ölen hayvanlarının leşlerini köylerinin yakınlarına atmamaları ve dışarıdaki tehlikelere karşı önemlerini almalılar. Yaban hayvanları, sahası bozulmadığı sürece insanlara tehdit değildir' dedi.

Van\'da yiyecek arayan kurt sürüsü böyle görüntülendi
22.01.2024 - 22:31,
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Van'da yiyecek arayan kurt sürüsü böyle görüntülendi

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmak için mahalle yakınına inen kurt sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gürpınar ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Şamanıs bölgesinde yaklaşık 10 kurt görüldü. Aç oldukları tahmin edilen kurt sürüsü, yerleşim alanına kadar indi. O sırada seyir halinde olan bir kamyon sürücüsü karşılaştığı kurt sürüsünü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, karlı alanda iki grup halinde yürüyen kurt sürüsünün dağlık alana doğru gittiği görülüyor.

"Yaban hayvanları, sahası bozulmadığı sürece insanlara tehdit değildir"

Konuya ilişkin konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Gürpınar bölgesinde son zamanlarda kurt sürüleri ile tilki ve ayıların şehir merkezine doğru indiklerini tespit ettiklerini belirtti. Vatandaşların telef olan hayvanlarının leşlerini yerleşim yerine yakın yerlere atmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Prof. Dr. Aslan, "Kurtlar bu durumda yiyeceğe doğru gelmektedir. Yaban hayvanları zor durumda kaldıkları zaman kolay yiyecek temin edebilecekleri yerleri tercih ederler. Bunun için akarsulara ve yaşam alanlarına yakın çöplüklere doğru inerler. Ayrıca yırtıcıların avladığı hayvanlar da şehir merkezine yakın gelirse yine bunların peşinden gelirler. Kendi hayvanlarımızı kontrol altında tuttuğumuz zaman bu hayvanlar bu bölgelere gelmez. Bu yüzden vatandaşlara ikazımız; ölen hayvanlarının leşlerini köylerinin yakınlarına atmamaları ve dışarıdaki tehlikelere karşı önemlerini almalılar. Yaban hayvanları, sahası bozulmadığı sürece insanlara tehdit değildir" dedi.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İHA
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Van, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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