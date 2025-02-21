Van'da Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Van'da Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

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Van'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 560 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Eğitime bir gün ara verilirken, uçak seferleri iptal edildi. Meteoroloji de kar yağışının devam edeceği uyarısında bulundu.

21.02.2025 09:24  Güncelleme: 09:34
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Van'da kar esareti: Uçak seferleri iptal oldu, 560 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

VAN - Van'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 560 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle Bahçesaray'da 71, Başkale'de 52, Çaldıran'da 41, Çatak'ta 100, Edremit'te 1, Erciş'te 144, Gevaş'ta 40, Gürpınar'da 54, Muradiye'de 15, Özalp'te 33 ve Saray ilçesinde ise 4 olmak üzere toplamda 560 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildi. Yapılması planlanan bazı uçak seferleri ise rötar yaparken, İstanbul'a sefer yapacak uçaklar ise iptal edildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yetkililer, ayrıca sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi konusunda da uyarılarda bulundu.

Konuya ilişkin konuşan Mehmet Emin İnan isimli vatandaş, 23 yıldır her yıl kar yağışını kayıt altına aldığını belirtti. Kasım ayı itibariyle Van'da kar yağmaya başladığını, ancak bu yıl şubat ayına kadar kar yağmadığını ifade eden İnan, "Bu yağış da bugün gerçekleşti. Kar yağışı her şey için faydalıdır. Allah ne yaparsa faydalı yapar. Van Gölü kuraklıktan dolayı gittikçe azalıyordu. Kuraklık diğer gölleri de etkiledi. Bakalım sonumuz ne olacak" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van'da Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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