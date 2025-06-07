Van'da Yüzme Havuzuna Yoğun İlgi - Son Dakika
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Van'da Yüzme Havuzuna Yoğun İlgi

07.06.2025 23:28
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Van'daki olimpik yüzme havuzu, yaz-kış 6-65 yaş arası herkese yüzme eğitimi sunarak ilgi çekiyor.

Van'da yüzme havuzuna yoğun ilgi

VAN - Van'da 2012 yılından beri hizmet veren olimpik yüzme havuzu, yaz kış vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Van'da İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde 2012 yılında hizmete açılan 50 metre uzunluğu, 25 metre genişliği, 3 metre derinliği ve 2,5 metrelik 10 kulvarı bulunan olimpik yüzme havuzu, yoğun ilgi görüyor. Ulusal ve uluslararası yarışlara ev sahipliği yapabilecek standartlarda olan yüzme havuzunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere yüzme antrenörleri eşliğinde yüzme eğitimleri veriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan protokol çerçevesinde Van'da başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi 6 yıldır devam ederken, proje çerçevesinde 2024 yılında 56 bin 478 kişinin yüzme öğrendiği belirtildi.

Van merkez ve ilçelerinde başlatılan proje çerçevesinde 6-65 yaş arası herkes yüzmenin keyfini çıkardığını ifade eden Van Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amiri Ayhan Tekçe, "Havuzumuz sabah 07.00'den akşam saat 22.00'a kadar hizmet veriyor. Şuan aşırı bir ilgi var. Özellikle çocuk ve yetişkinlerde adeta bir rekabet söz konusu. Her ilçede hatta bazı ilçelerde 2 havuzumuz olmasına rağmen bu kadar ilgi bizi şaşırtıyor" dedi.

Van'da şuan itibariyle 13 havuzun olduğunu ve hedeflerinin bunu 23'e tamamlamak olduğunu vurgulayan Tekçe, "Van'ı yüzmenin başkenti yapmak istiyoruz. Şuan 13 havuzumuz aktif halde bunu 23'e tamamlamaya çalışıyoruz. "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi çerçevesinde 7 den 70'e hizmet ediyoruz. Ayrıca burada sporcularımız ve masterlere yönelik de eğitimlerimiz sürüyor. Yaklaşık 20 gün önce federasyon yarışmalarına 12 sporcumuz gitti ve 12 sporcumuz da madalyayla döndü. Türkiye finallerine çıkan sporcularımız ve semt sporcularımız da var. Tabi havuzlarımızda tecrübeli antrenör ve cankurtaranlar eşliğinde eğitimlerimiz yapılıyor" diye konuştu.

Çocuklar ise yüzmeyi çok sevdiklerini ve bu imkanı sunan yetkililere teşekkür ettiklerini söylediler.

Kaynak: İHA

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