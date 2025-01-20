Van\'da Zorlu Zirve Tırmanışı

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Van'da 3 bin 100 rakımlı zirveye zorlu tırmanış

VAN - Rota Doğa Sporları Kulübü üyesi 19 dağcı, Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan 3 bin 100 rakımlı Dernekos Dağı'na başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

Van Gölü Havzası'nı tanıtmak ve doğa bilinci kazandırmak amacıyla düzenli etkinlikler gerçekleştiren kulüp, her hafta farklı bir bölgede faaliyet düzenliyor. Bu hafta Gevaş ilçesindeki Dernekos Dağı'na yapılan tırmanış, dondurucu soğuk ve zorlu arazi şartlarına rağmen başarıyla tamamlandı. Dağın zirvesine ulaştıklarında, rüzgar enerjisi santralinin eşsiz manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektiren dağcılar, daha sonra güvenli bir şekilde inişe geçti.

"2024 yılında 101 etkinlik yaptık"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rota Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sedat Karacan, Van Gölü Havzası'nın doğal güzelliklerini tanıtarak doğa bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Karacan, "Son etkinliğimizle birlikte Van ve diğer illerde çok sayıda tırmanış gerçekleştirdik. Geçtiğimiz 2024 yılı boyunca Van merkez başta olmak üzere farklı illerde toplam 101 etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinlikler arasında 12 keşif gezisi, 9 kamp, 46 doğa yürüyüşü ve 35 dağ tırmanışı yer alıyor. Etkinliklerimize 2025 yılında da devam ediyoruz. 2025'e Çarpanak Yarımadası'nda yılbaşı kampıyla başlayarak 20 gün içinde 1 kamp ve 3 zirve faaliyeti gerçekleştirdik. Bu yıl son olarak Dernekos Dağı zirve faaliyetini gerçekleştirdik. Yeni yılda da etkinliklerimize aynı istikrarla devam ediyoruz. Bu etkinliklerde yürütücü olarak görev yapmakta olan yönetim kurulu üyelerimiz Fatih Cingü, Cüneyt Nas ve Halil Kaya'ya teşekkür ederiz" dedi.

(YLM-MSA-Y)