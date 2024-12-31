Van'daki belediyelerden işten çıkarılanlar yeni yıla işsiz girdi - Son Dakika
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Van'daki belediyelerden işten çıkarılanlar yeni yıla işsiz girdi

Van'daki belediyelerden işten çıkarılanlar yeni yıla işsiz girdi Van'da 8 ay önce DEM Parti yönetimindeki belediyelerden işten çıkarılan işçiler, yeni yıla da işsiz girdi.

31.12.2024 23:50
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Van'daki belediyelerden işten çıkarılanlar yeni yıla işsiz girdi

VAN - Van'da 8 ay önce DEM Parti yönetimindeki belediyelerden işten çıkarılan işçiler, yeni yıla da işsiz girdi.

DEM Parti yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere İpekyolu, Edremit, Tuşba ve Gevaş belediyelerinden toplamda 850 civarında işçinin iş akdine son verilmişti. İşten çıkarmalar, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda başlamış ve geniş bir tepkiyle karşılanmıştı. Protestolarını HAK-İŞ Van Şubesi'nin öncülüğünde sürdüren işçiler, İpekyolu Belediyesi önünde yeni yılda da eylemlerine devam etti. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir de katılımıyla çadır önünde ateş yakan işçiler, burada alkışlı bir eylem yaptı. Eyleme katılan işçiler, tekrar işlerine dönebilmek için mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade ediyor.

"Van direnişi, inşallah zaferle sonuçlanacak"

Konuya ilişkin konuşan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, 31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye'de bir işçi kıyımının başladığını belirtti. İşten çıkarmalar, sürgünler ve sendikal baskıların devam ettiğini ifade eden Genel Başkan Vekili Özdemir, "En büyük kıyım Van'da 850 arkadaşımızın işten çıkarılmasıyla başladı. Bizler de bunun direnişini veriyoruz. Hasta, yaşlı, şehit ve gazi ailesi demeden işinden, emeğinden, rızkından oldu. Halka hizmet diyerek gelen belediye başkanları, mazbatasını alır almaz işçilere zulmetmeyi seçti. Yılbaşı akşamını Hizmet-İş olarak işten çıkarılan işçilerle geçiriyoruz. Tarihe destanlaşarak yazılan bu Van direnişi, inşallah zaferle sonuçlanacak" dedi.

Hizmet-İş Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz ise Van'daki işçi kıyımının 8 ayı aşkın bir süredir devam ettiğini dile getirerek, "İşten çıkarılan arkadaşlarımızın mağduriyeti gün geçtikçe artıyor. Bugün yeni bir yıla giriyoruz. Hizmet-İş Sendikamızın Genel Başkan Vekilinin burada olması ve işten çıkarılan arkadaşlarımızla beraber yeni yıla girmesi bizleri mutlu etti. Van'da yaşanan işçi mağduriyetini her fırsatta dile getirmeye çalışıyoruz. Bugün de devlet büyüklerimize bir mesaj vermek için toplandık. Van'da 8 aya aşkın bir süredir mağduriyet var diyoruz. Buradaki eylemlerimiz devam edecektir. Bu eylemlerden geri adım atmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, DEM Parti, Belediye, Ekonomi, Güncel, Van, Son Dakika

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