Van Gölü Koruma Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Van Gölü Koruma Toplantısı Yapıldı

Van Gölü Koruma Toplantısı Yapıldı

Van Gölü'nde atık yönetimi ve çevre koruma konuları ele alındı, önemli adımlar atıldığı belirtildi.

18.04.2025 00:25
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Van'da, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı Toplantısı gerçekleştirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, katı atık, arıtma çamuru yönetimi, sıfır atık, hayvansal atıkların yönetimi, dip tarama, Van Gölü'nün doğal sit alanı ilan edilmesi, atık kabul tesisleri ve derelerin temizliği konuları masaya yatırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, toplantıda yaptığı konuşmada, Van Gölü'nün korunması için önemli adımlar atıldığını belirtti.

Varank, "Bu çalışmaları 3 ana başlıkta ve 13 alt eylemden oluşan bir silsilede takip ettik. Geldiğimiz noktada birçok eylemimiz tamamlanmış oldu. Bu sürece emek veren tüm kurum, kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında kısa sürede önemli çalışmalar yaptıklarını ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Van Gölü'nün dünya değeri, kıymetli bir varlık olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın eşleri kıymetli hanımefendinin bu projeyi himaye etmesi ve desteklemesi bizler için önemli. Gölümüzde dip çamur temizliği ve sıfır atık gibi önemli projeler yürütüyoruz. Burayı desteklemek ve katkı sağlamak benim için büyük bir mutluluk. Emeği geçen herkese candan ve yürekten teşekkür ediyorum."

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da "Van Gölü ülkemizin, dünyanın göz bebeği. Cumhurbaşkanı'mızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen bu projenin çok önemli sonuçlar doğurduğuna yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, eksik konuları ele aldıkları toplantıdan gölün tamamen temiz hale gelmesi için önemli sonuçların çıkacağını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, "Dip çamuru temizliğiyle gölün dibinde bulunan atıklar temizleniyor. Göl kıyılarındaki kötü kokular yok oluyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kıyıları kullanabilecek. Bugüne kadar 1 milyon 950 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı." bilgisini verdi.

Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Bitlis ve Van ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Gölü Koruma Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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