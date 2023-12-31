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Van Gölü Sahil Yolu 12 Kilometrelik Uzunlukla Trafiğe Açıldı - Son Dakika
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Van Gölü Sahil Yolu 12 Kilometrelik Uzunlukla Trafiğe Açıldı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan 12 kilometrelik Van Gölü sahil yolu trafiğe açıldı. Yolun tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Vanlılara kazasız belasız yolculuklar diledi. Yaklaşık 750 milyon lira harcanan sahil yolunun yanı sıra 1100 dönümlük rekreasyon alanının da tamamlanmasıyla Van'a büyük bir hizmet sunulmuş oldu.

Van Gölü Sahil Yolu 12 Kilometrelik Uzunlukla Trafiğe Açıldı
31.12.2023 - 13:15,
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Van Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan 12 kilometrelik Van Gölü sahil yolu trafiğe açıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vanlıları Van Gölü ile buluşturacak 12 kilometrelik sahil yolu tamamlandı.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, sahil yolunun tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yolun hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulunan Balcı, şunları kaydetti:

"Van Gölü Sahil Yolu ve 1100 dönümlük rekreasyon alanları için yaklaşık 750 milyon lira harcandı. Vanlılara yeni sahil yolunda kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Yolumuz çok güzel oldu. Yol boyunca 1100 dönümlük rekreasyon alanımız da tamamlanınca burası daha da güzel olacak. Van'a büyük bir hizmet oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van Gölü Sahil Yolu 12 Kilometrelik Uzunlukla Trafiğe Açıldı - Son Dakika
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