Van\'ın Bahçesaray ilçesinde besiciler hayvanlarını otlatmaya başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Fırtınadan Dolayı Meydana Gelen Olaylara Müdahale Etti

Antalya'da etkisini sürdüren fırtınadan dolayı ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması gibi olaylara müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1200 personel görevlendirdi. Ekipler, devrilen ağaçları, kopan dalları, uçan tabela ve çatı parçalarını temizledi. Ayrıca, Konyaaltı Sahili, Düden Park ve Sabancı Bulvarı ile Evliya Çelebi caddelerinde trafik akışını etkileyen ağaçlar da kaldırıldı.