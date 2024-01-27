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Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir mahallenin yakınına çığ düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlçede 2 gündür etkisini sürdüren kar ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu ilçede, evler ve arabalar karla kaplandı, belediye ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma yürüttü. İlçenin Altındere Mahallesi'nin karşısındaki dağdan çığ düşmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu, sosyal medya hesabından görüntüyü paylaşarak, 'Altındere Mahallemizde meydana gelen çığ düşmesi olayında çok şükür can kaybı, yaralanma veya maddi hasar bilgisi bulunmamakta. Etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyor, çığ risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı rica ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Van\'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
27.01.2024 - 17:22,
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir mahallenin yakınına çığ düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçede 2 gündür etkisini sürdüren kar ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu ilçede, evler ve arabalar karla kaplandı, belediye ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma yürüttü.

İlçenin Altındere Mahallesi'nin karşısındaki dağdan çığ düşmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu, sosyal medya hesabından görüntüyü paylaşarak, "Altındere Mahallemizde meydana gelen çığ düşmesi olayında çok şükür can kaybı, yaralanma veya maddi hasar bilgisi bulunmamakta. Etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyor, çığ risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Van, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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