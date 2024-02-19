Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van\'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ve karın ağrısı şikayeti olan 58 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Hasta, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van'daki hastaneye sevk edildi ve ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

19.02.2024 19:39  Güncelleme: 19:40
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 58 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göğüs ve karın ağrısı şikayeti olan 58 yaşındaki hasta, yakınları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, doktorlar tarafından ileri tetkik ve tedavi için Van'daki hastaneye sevk edildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Kaynak: AA

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