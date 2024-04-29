Van\'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hasta ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 60 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde taşikardi (kalp çarpıntısı) şikayeti ile tedavi gören hastanın Van'a sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.