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Van'ın Başkale ilçesinde 88 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Van'ın Başkale ilçesinde 88 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 88 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu ilçede belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Esnaf ve vatandaşlar da kar yığınlarını temizlemek için çaba sarf ediyor.

Van\'ın Başkale ilçesinde 88 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
27.01.2024 - 11:35,
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Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 88 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İlçede dün başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu ilçede tek katlı ev ve arabalar karla kaplandı.

Belediye ekipleri kapanan 88 yerleşim birimi ile ilçe merkezindeki yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Esnaf ve vatandaşlar, iş yerlerinin önündeve çatılarda biriken kar yığınlarını temizledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'ın Başkale ilçesinde 88 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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