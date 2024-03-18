Van\'ın Başkale ilçesinde kar etkili oldu

Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 455 Bin Liraya Çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 455 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 222 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 455 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,6 artarak 2 milyon 455 bin lira oldu. KMKTP'de altın işlem hacmi 6 milyar 556 milyon 412 bin 10,83 lira olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 557 milyon 180 bin 210,49 lira düzeyinde oldu. Bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Garanti BBVA, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası yer aldı.