Van'ın Başkale ilçesinde kar etkili oldu.
İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı.
Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu ilçede, sürücüler bazı bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti.
Vatandaşlardan Kerem Karaman, ilçede kışın uzun sürdüğünü, mart ayında olmalarına rağmen kar yağdığını söyledi.
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 455 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 222 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 455 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,6 artarak 2 milyon 455 bin lira oldu. KMKTP'de altın işlem hacmi 6 milyar 556 milyon 412 bin 10,83 lira olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 557 milyon 180 bin 210,49 lira düzeyinde oldu. Bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Garanti BBVA, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası yer aldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'İstiklalden İstikbale' özel sergisi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla sanatseverlerle buluştu. Sergide, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u anlatan çeşitli objeler ve belgeler yer alıyor. Sergi, mayıs ayının sonuna kadar ziyaret edilebilecek.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ve Demirköy ilçelerinde torbacılara yönelik operasyonda 15 adrese baskın düzenledi. Operasyonda 60 kök Hint keneviri, 20 gram esrar, 15 adet uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu, 1 gram eroin, 6 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Yalçın Mutlu'nun gerekçe gösterilmeden dış hastanesine sürgün edildiği gerekçesiyle açıklama yaptı. Yalçın Mutlu'nun 31 yıldır verdiği hizmetiyle tanınan bir emekçi olduğunu belirten sendika, sürgünün ESOGÜ Tıp Fakültesi'nin tartışmalı yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu ifade etti. Yalçın Mutlu ise hukuki yollarla haklarını arayacağını ve adaletin sağlanması için mücadele edeceğini belirtti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sağanak yağış sırasında ıslanan elektrik panosu bir anda alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Mahallede bir süre kesilen elektrikler, arızanın giderilmesiyle tekrar verilmeye başlandı. Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı ziyaret etti. Ziyarette raylı sistemler ve akıllı ulaşım sistemleri üzerine iş birliği olanakları değerlendirildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanede çıkan tartışma sonucunda Recep H. bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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