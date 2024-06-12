Van'ın Başkale ilçesini sağanak vurdu: Ahırlar ve tandırevleri su altında kaldı - Son Dakika
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Van'ın Başkale ilçesini sağanak vurdu: Ahırlar ve tandırevleri su altında kaldı

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Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı sonrası sel meydana geldi, yollar dereye döndü. İlçedeki bazı ahır ve tandırevleri de su altında kaldı.

12.06.2024 21:19  Güncelleme: 00:17
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Van'ın Başkale ilçesini sağanak yağış vurdu. İlçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı ahırlar ve tandırevleri su altında kaldı.

Van'ın Başkale ilçesini sağanak vurdu: Ahırlar ve tandırevleri su altında kaldı

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Aşağı Küme Mahallesi ve bağlı mezralarda sağanak etkili oldu.

Van'ın Başkale ilçesini sağanak vurdu: Ahırlar ve tandırevleri su altında kaldı

AHIR VE TANDIREVLERİNİ SU BASTI

Yağış sonucu yaşanan su taşkınları sonucu mahalledeki yollar dereye dönüştü, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Mahalledeki bazı ahır ve tandırevleri de su altında kaldı. İhbar üzerine selin etkilediği bölgelere yönlendirilen Van Büyükşehir ile Başkale Belediyesi ekipleri, yollarda biriken çamur ve taş birikintilerini temizledi.

Van'ın Başkale ilçesini sağanak vurdu: Ahırlar ve tandırevleri su altında kaldı
Van\'ın Başkale ilçesini sağanak vurdu: Ahırlar ve tandırevleri su altında kaldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'ın Başkale ilçesini sağanak vurdu: Ahırlar ve tandırevleri su altında kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Seash: Allah görüyor... 1 0 Yanıtla

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