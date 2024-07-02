Van'ın Gürpınar ilçesinde rahatsızlanan hasta ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde rahatsızlanan 60 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yalınca Mahallesi'nde yaşayan hastanın göğüs ağrısı şikayeti sonrasında Van'a sevk edilmesine karar verildi.
Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.
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